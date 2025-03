"Dat zijn vriendschappelijke wedstrijden": Ivan Leko laat zich uit over play-offs en komt met opvallende uitspraken over zijn toekomst

Ivan Leko speelt zondag met Standard tegen Antwerp de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Daar wil hij een cadeautje doen aan de supporters die de ploeg enorm hebben gesteund. En wat met de toekomst?

"We willen een goede wedstrijd spelen tegen Antwerp, de kampioen van twee jaar geleden. Ik wil nog niet aan de Europe Play-Offs denken, daar zullen we later over praten", aldus de coach van Standard op zijn persconferentie.

Met een contract tot 30 juni 2026 heeft Ivan Leko zijn irritatie niet verborgen over de algehele situatie van de club. Een club die nog niet is verkocht ondertussen, want een overnemer is er nog niet.

De Kroatische coach heeft dit jaar een goede basis gelegd, maar heeft er zeker geen zin in om vanaf nul te moeten herbeginnen, en dat is ook de reden waarom hij niet dieper wilde ingaan op de Europe Play-Offs.

Wat met volgend jaar?

"Ik denk niet aan mijn situatie, maar het is moeilijk voor iedereen in de club, die motivatie vindt gedurende het seizoen. Maar de Europe Play-Offs? Dat zijn bijna vriendschappelijke wedstrijden. Motivatie vinden... voor wie? Iedereen heeft hoop en wil weten wat de toekomst brengt."

"Mijn persoonlijke situatie is dat ik trots ben hier voor jullie te staan na dit seizoen, maar daar denk ik niet aan. Europa of niet, dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is om de fans en iedereen die dit seizoen heeft gewerkt te bedanken. Al de rest zien we later wel."