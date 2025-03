Genegeerd door Tedesco, maar niet ontmoedigd: hoe het plan van Nicolas Raskin eindelijk zijn vruchten afwerpt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ruim twee jaar na zijn vertrek bij Standard is Nicolas Raskin voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Dit past in een plan waar voormalig bondscoach Domenico Tedesco nooit interesse in toonde.

Eind januari 2023 maakte Nicolas Raskin de overstap van Standard Luik naar Glasgow Rangers. De transfer kwam op het laatste moment van de wintermercato tot stand, omdat Standard hem liever verkocht dan hem zes maanden later gratis te laten vertrekken. Raskin leverde de club slechts 1,5 miljoen euro op. Bij Rangers sloot Raskin zich aan bij een club met grote ambities. De Schotse topclub wil stadsrivaal Celtic van de troon stoten en zich blijvend vestigen aan de top van het Schotse voetbal. Voor Raskin betekende de overstap een kans om jaarlijks in de Europa League te spelen, mee te strijden om de titel en zich zo in de kijker te spelen bij de Rode Duivels. Het plan was duidelijk, Tedesco was er niet in geïnteresseerd Ondanks zijn sterke prestaties kreeg Raskin onder voormalig bondscoach Domenico Tedesco nooit een oproep voor de nationale ploeg. Tedesco had weinig interesse in de Schotse competitie en selecteerde hem niet, ook al speelde hij regelmatig en presteerde hij goed in Europa. Blessures speelden soms een rol, maar zelfs op zijn topniveau werd hij over het hoofd gezien. Met de komst van Rudi Garcia als bondscoach veranderde dat. Garcia selecteerde meerdere spelers uit de Belgische competitie én gaf Raskin eindelijk zijn kans. De middenvelder heeft dit seizoen al bijna 3.000 speelminuten achter zijn naam en maakte vooral indruk in de Europa League, onder andere tegen Tottenham. Nicolas Raskin komt niet als een 'jonge nieuwkomer' aan bij de Rode Duivels Raskin profiteerde van enkele afwezigheden op het middenveld, maar komt niet als een onervaren nieuwkomer binnen bij de Rode Duivels. Zijn contract bij Rangers loopt nog tot juni 2027, en hij lijkt zijn plan perfect te hebben uitgevoerd: strijden om prijzen en Europees voetbal spelen, in plaats van te blijven hangen in de middenmoot van een grotere competitie. Dit argument lijkt overigens de doorslag te hebben gegeven, als we de woorden van Rudi Garcia tijdens de persconferentie mogen geloven. "Hij heeft net 120 minuten gespeeld tegen Fenerbahçe en zal dit weekend een topwedstrijd spelen, de Old Firm tegen Celtic. Dus hij zal waarschijnlijk wat rust nodig hebben op maandag om zich voor te bereiden op de wedstrijd van donderdag." Nicolas Raskin heeft inmiddels wat ervaring opgedaan in grote wedstrijden, wat hem waarschijnlijk een voorsprong heeft gegeven op andere concurrenten. Raskin presteert momenteel op het hoogste niveau van zijn carrière en kan een belangrijke troef zijn voor Rudi Garcia.