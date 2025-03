José Mourinho komt met complottheorieën na Europese nederlaag: "Ik hoop dat het nu allemaal voorbij is"

Donderdagavond heeft het Schotse Rangers het Fenerbahçe van José Mourinho uit de Europa League geslingerd na strafschoppen. Na de wedstrijd deed de Portugees zijn beklag in de pers over de arbitrage tijdens de wedstrijd.

Het werd bijna een droomavond voor Mourinho & Co. De Rangers waren vorige week met 1-3 gaan winnen in Turkije en moesten nu die voorsprong verdedigen in hun mythische Ibrox Stadium.

Maar dankzij twee doelpunten van Szymanski kwam en beide ploegen op gelijke hoogte. Dit bleef zo, tot na de verlengingen, en dus gingen we richting strafschoppen. Die reeks eindigde in een drama voor de Turken, ze kunnen er slechts twee van de vijf scoren en liggen uit het tornooi.

De Schotten gaan door! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿👏 pic.twitter.com/hcUgJ5nRib — Play Sports (@playsports) March 13, 2025

Arrogant

Na de wedstrijd gaf Fenerbahçe-coach José Mourinho een interview bij TNT Sports, waarin hij zij ongenoegen uitdrukt. "Wij waren veruit de beste ploeg op het veld. Veruit! Helaas beslisten de scheidsrechter en de VAR dat het op strafschoppen moest uitdraaien."

Het werd al snel duidelijk dat Mourinho het op de arbitrage had gemumd. " De vierde official was een nice guy, hij kwam uitleg geven en deed zijn job. Hij was niet arrogant zoals de scheidsrechter. Maar ik stel vast dat er ons vandaag drie penalty’s zijn ontnomen."

Boedapest

De ervaren Portugees deed er zelfs een schepje bovenop, en kwam met een complottheorie over zichzelf. "Ik kan alleen maar hopen dat alles wat mijn ploeg is overkomen in Europa dit seizoen geen gevolg is van de finale in Boedapest."

Mourinho doelt op de finale van de Europa League in 2023. Daarin verloor het AS Roma van Mourinho na strafschoppen van recordkampioen Sevilla. Na die wedstrijd confronteerde Mourinho scheidsrechter Anthony Taylor in de parking van het stadion, iets wat hem vier wedstrijden schorsing opleverde.

Jose Mourinho swearing at referee Anthony Taylor in the car park after Roma lost the Europa League final



📸 @tvdellosport



pic.twitter.com/ZdTxCbiR95 — Mail Sport (@MailSport) June 1, 2023

Allemaal voorbij

"Ja, ik denk echt dat het er iets mee te maken heeft", gaat Mourinho verder. "We spelen dit seizoen geen Champions League omdat we in de 120ste minuut tegen Lille een strafschop slikken na een overtreding die alleen de VAR had gezien. Tegen Manchester United wonnen we niet omdat we een duidelijke strafschop niet kregen."

"Vandaag hadden we met Van Boekel iemand die beschouwd wordt als een van de beste VAR’s ter wereld", richt hij zich weer tot de arbitrage van donderdag. "En zelfs hij zag niets in drie duidelijke strafschopovertredingen. Ik ben destijds geschorst geweest voor mijn gedrag, ik hoop dat het nu allemaal voorbij is."