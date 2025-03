Flop bij Anderlecht en nu ook gefaald bij andere JPL-club: "Ik denk niet dat mijn toekomst hier zal liggen".

Ongebruikt bij Anderlecht, krijgt Alexis Flips niet veel meer speeltijd bij Charleroi, waar hij is uitgeleend. De Fransman weet al dat zijn toekomst niet bij Mambourg zal liggen, maar hij weet nog niet waar die hem heen brengt.

Alexis Flips: "Mijn toekomst ligt niet bij Charleroi"

Alexis Flips begon zijn avontuur bij Anderlecht veelbelovend, maar verdween al snel uit de basiself. Kansen kreeg hij nauwelijks, en in de eerste zes wedstrijden van het seizoen kwam hij slechts één minuut in actie. Uiteindelijk werd hij aan het einde van de zomermercato uitgeleend aan Charleroi, maar ook daar kreeg hij weinig speelgelegenheid.

Bij de Zebra’s stond de Franse aanvallende middenvelder slechts twee keer in de basis en viel hij zeven keer in. In totaal verzamelde hij amper 266 speelminuten. In een interview met La Dernière Heure gaf hij toe dat het een bijzonder moeilijk seizoen is. “Dit is een van de zwaarste jaren uit mijn carrière. Maar ik blijf professioneel, zoals ik afgelopen zaterdag opnieuw heb laten zien tegen Mechelen", aldus Flips.

Zijn toekomst bij Charleroi lijkt hij nu al af te schrijven. “Het team heeft het goed gedaan zonder mij en ik moet de keuzes van de coach respecteren. Maar ik denk niet dat mijn toekomst hier ligt. De aankoopoptie is met 2,7 miljoen euro ook vrij hoog.”

Flips verwacht dan ook dat hij deze zomer terugkeert naar Anderlecht. “Aan het einde van het seizoen keer ik terug en dan zien we wel wat de toekomst brengt", klinkt het. In het Lotto Park ligt hij nog onder contract tot juni 2028, maar een nieuwe kans bij paars-wit lijkt allerminst zeker.

Voor de 24-jarige middenvelder wordt de komende transferzomer cruciaal. Nog een seizoen zonder speelminuten is geen optie, en hij zal moeten bewijzen dat hij een plaats verdient bij Anderlecht of elders. Een definitieve oplossing dringt zich op.