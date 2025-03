Pocognoli en Union gaan maar met één doel richting Genk: "Ik begrijp dat je ons als titelkandidaat kan beschouwen"

Zaterdagavond staat de absolute kraker van de laatste speeldag van de reguliere competitie op het menu. Leider Genk neemt het in eigen huis op tegen het in bloedvorm verkerende Union. De coach van de Brusselaars, Pocognoli, is alvast niet van plan het kalmpjes aan te doen in de Cegeka Arena.

Sinds het begin van het jaar lijkt Union dé ploeg in vorm te zijn in de JPL. Het won negen van zijn tien laatste wedstrijden, met enkel een complete off-day in eigen huis tegen Mechelen als smet op het blazoen. De afstand tussen Union en leider Genk bedraagt op dit moment tien punten, maar een overwinning van de Brusselaars zaterdagavond zou de kloof iets meer kunnen dichten. Wanneer de play-offs van start gaan, is die voorsprong bijna te verwaarlozen, zeker als we naar de voorbije seizoenen kijken. Ervaring Niet abnormaal dus dat Union naar voren wordt geschoven als grote kanshebber op de eindwinst, eindelijk een titel na jaren teleurstelling in de play-offs. "Als je enkel kijkt naar de flow waarin we verkeren, begrijp ik dat je ons als titelkandidaat kan beschouwen", vertelt Sébastien Pocognoli aan onder andere Het Nieuwsblad. Maar de voormalige Rode Duivel weet ook dat er nog heel wat kan gebeuren in de play-offs: "De eerste weken van de play-offs gaan duidelijk maken wie zich in de strijd mengt. De hele top zes kan nog een rol spelen. Dat weet ik uit ervaring." Teruggedrongen De wedstrijd van komende zaterdag wordt dus cruciaal voor zowel Genk als Union. Pocognoli kan het zich niet veroorloven voorzichtig te gaan spelen in Genk en zo het risico te lopen toch zonder punten terug huiswaarts te keren. "Nu gaan rekenen en gokken op een gelijkspel zou dom zijn", vertelt Pocognoli. "Al het hele seizoen spelen we voor een positief resultaat. Alleen als de tegenstander ons terugdrong, moesten we noodgedwongen wat lager spelen. Anders gaan wij altijd voor de drie punten." Moeilijke omstandigheden De coach van de Brusselaars onderschat zijn Limburgse tegenstander allerminst, ondanks hun iets mindere vorm dan die van zijn Union. "Tolu is in vorm en hij zal onze verdediging testen." "Genk is een ploeg die thuis altijd domineert. Uit bij Standard vond ik ze heel sterk", aldus Pocognoli. "Tegen Charleroi en Dender waren de omstandigheden niet simpel, maar op maturiteit trokken ze het naar zich toe. Dat is ook een kwaliteit."





Volg KRC Genk - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.