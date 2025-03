Antwerp-fans opgelet: Arthur Vermeeren spreekt zich zeer duidelijk uit over terugkeer naar The Great Old

Arthur Vermeeren speelt op dit moment bij RB Leipzig dat hem leende van Atletico Madrid, en hem later ook definitief overneemt. De middenvelder liet zich uit over een terugkeer naar de Bosuil.

Arthur Vermeeren wordt toch als het grootste Antwerp-talent in lange tijd gezien. In januari 2024 maakte hij de overstap naar Atletico Madrid.

Een transfer die hij zeker verdiende, al liep het niet helemaal zoals gehoopt. Vermeeren kreeg bijzonder weinig speeltijd en vertrok na een halfjaar alweer.

Vorige zomer werd hij uitgeleend aan RB Leipzig waar hij veel meer op het veld staat. De Duitse club zal hem ook definitief overnemen. In een interview met DAZN liet Vermeeren onlangs verstaan dat een terugkeer naar Antwerp, ooit, wel zou kunnen.

"Er is een goede mogelijkheid", begon de middenvelder, die niet werd opgeroepen door Rudi Garcia. "Maar dat kan ik nu nog niet zeggen, want je weet niet hoe het er over 15 jaar uitziet. Of ik die mogelijkheid zelfs ga krijgen, want soms gaat het gewoon niet vanuit de club."

"Ik ga niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar moest alles goed uitkomen, dan zou ik dat zeker zien zitten", besluit Vermeeren duidelijk.