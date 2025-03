🎥 Drama voor Club Brugge? Simon Mignolet op draagberrie afgevoerd, MUG ter plekke

Kort na de rust ging het fout voor doelman Simon Mignolet van Club Brugge. Hij werd afgevoerd op een draagberrie na een ferme botsing.

Het was de 52ste minuut toen Mignolet een stevige botsing meemaakte met Petris van Charleroi. De keeper van Club was iets sneller op de bal, maar werd vol geraakt.

De flankverdediger van de Carolo’s bots met zijn schouder en zijn volle gewicht op de doelman van Club Brugge. Voor Petris is er geen vuiltje aan de lucht, maar dat geldt niet voor Mignolet. Zijn wedstrijd zit er helemaal op.

Onder luid applaus wordt Mignolet op een draagberrie het veld afgevoerd. De keeper was wel degelijk bij bewustzijn toen hij het veld verliet.

Het is afwachten hoe groot de schade zal zijn. Jackers kwam Mignolet vervangen. Heel mooi was dat Rik De Mil mee applaudisseerde met de Brugse fans toen Mignolet van het veld gedragen werd.

Het Laatste Nieuws schrijft dat Mignolet wel degelijk buiten bewustzijn was na het contact met Petris. Even daarna arriveerde ook de MUG aan Jan Breydel. Meteen na afloop van de wedstrijd was te horen dat de doelman bij bewustzijn was en alles kan bewegen. Hij moet wel een nachtje in het ziekenhuis blijven.

Uiteindelijk kwam het verdict: Mignolet heeft geen breuken opgelopen, maar wel een hersenschudding. De beelden kan je hieronder bekijken, maar we waarschuwen dat die niet geschikt zijn voor gevoelige kijkers...