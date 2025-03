Ex-hoofdscout van Club Brugge over de toptransfers en de gemiste kansen: "Toen moesten we bij Bart Verhaeghe uitleg gaan geven"

Na dertien jaar als hoofdscout van Club Brugge kijkt Raymond Mommens (66) met trots terug op zijn periode bij de landskampioen. In zijn notitieboekje staan verhalen over grote successen, maar ook over gemiste kansen en enkele mindere transfers.

Sommige spelers haakten af door financiële eisen. "We hebben eens een halve dag met de vader van Haaland samengezeten", vertelt Mommens in Het Nieuwsblad. "Het geld dat die allemaal wilde… Of Mike Trésor, Bart Verhaeghe was verzot op hem. Maar wij met de scouting kozen voor Noa Lang."

"En Mohamed Daramy, van Kopenhagen, had bijna bij Club gezeten. De papieren lagen klaar, maar we vonden hem geen goede keuze. Toen moesten we op het kasteel bij Bart uitleg gaan geven. Uiteindelijk is het niets geworden met hem bij Ajax."

Bij Club Brugge passeerden ook enkele spelers die niet voldeden, soms tegen het advies van de scouting in. "Björn Vleminckx, Kaveh Rezaei, Roman Yaremchuk… daar stond ik niet achter. Maar Krmencik was wél onze keuze."

"Het was de laatste dag van de transfermarkt en hij was de enige op de lijst die nog overbleef. We gaven onze zegen, maar dat was een foute inschatting. Dat was te weinig. Je kan nooit alleen maar juiste keuzes maken."

De manier van scouten is de laatste jaren drastisch veranderd, en dat vindt Mommens jammer. "Wij waren van vrijdag tot maandag op pad om live wedstrijden te zien. Op dinsdag bespraken we onze bevindingen, woensdag schreven we rapporten en donderdag hadden we vrij. Maar tegenwoordig gebeurt alles via Wyscout en andere platforms. Veel goedkoper, want je hebt beelden uit elk land van de wereld. Toch blijf ik erbij: live scouting geeft een veel beter beeld."

Een voorbeeld daarvan is Carlos Bacca, die later uitgroeide tot een Colombiaanse topspits. "Ik ben vier keer naar Colombia geweest om hem te bekijken. De eerste keer leek hij er niks van te bakken. Maar plots kreeg hij een bal, vertrok vanuit stilstand en maakte meteen snelheid. Bam, goal. Een scout die zegt ‘slecht match’, dat kan niet. In een mindere wedstrijd zie je altijd iets. De goeie tonen zich altijd, je moet het alleen opmerken."