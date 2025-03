Kortrijk boekt zege van de hoop: "Tegen een topteam in België"

KV Kortrijk pakte op bezoek bij KAA Gent de drie punten en dat was gezien de wedstrijd verdiend te noemen. Bernd Storck was dan ook heel trots op zijn spelers en ook die spelers zien dat het niet slecht gaat de laatste weken.

Met Bernd Storck is er een nieuwe wind binnen Kortrijk komen waaien. En die nieuwe wind heeft - voor de eerste keer dit seizoen - een 6 op 6 opgeleverd voor De Kerels.

Eerste 6 op 6 van het seizoen

De spelers zijn dan ook blij met hun nieuwe coach: "Hij geeft ons duidelijke instructies over dat we moeten durven aanvallen en niet alleen verdedigen en verdedigen", aldus goalgetter en man in vorm Ambrose.

"We zijn een nieuwe weg ingeslagen met Bernd Storck en het lukt. Met de juiste ingesteldheid kan je punten pakken. Twee zeges na elkaar doen deugd en moeten hoop geven voor de toekomst", pikte ook Brecht Dejaegere in.

Tactische richtlijnen

En ook Storck zelf is een tevreden coach: "We speelden en wonnen tegen een topteam in België. Vorige week speelden ze een heel goede wedstrijd tegen Antwerp. We wisten wat we tactisch tegen hen moeten doen. We moesten met courage spelen, moed en durven aanvallen."

"Het team heeft heel hard gevochten voor de 6 op 6. Het geloof is terug, de fans komen met 1000 naar hier, we moeten hen dan ook enorm danken. Zij geven ook geloof aan de ploeg."