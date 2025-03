Krijgen Club Brugge-fans vandaag groot talent aan het werk te zien? Smaakmaker ontbreekt, Hayen hintte er al eens naar

Club Brugge moet het zonder Chemsdine Talbi doen tegen Charleroi. De jonge aanvaller zit niet in de selectie, al is het onduidelijk of dat te maken heeft met een blessure.

Dat zou een flinke tegenvaller zijn voor de winger, die net zijn eerste oproep voor de nationale ploeg van Marokko te pakken heeft. Zijn afwezigheid opent echter wel de deur voor een ander talent: Shandre Campbell.

De 19-jarige Zuid-Afrikaan maakt steeds nadrukkelijker aanspraak op speelminuten bij de A-kern. Campbell werd afgelopen zomer voor net geen miljoen euro weggehaald bij SuperSport United en kreeg de tijd om zich te ontwikkelen bij Club NXT.

Toch mocht hij al even proeven van het eerste elftal. Hij kreeg al eens vijf minuten tegen STVV, maar dat zouden er nu wel eens meer kunnen worden. Hayen nam hem ook al mee in de selectie voor de twee wedstrijden tegen Aston Villa, zonder minuten te maken weliswaar. Maar hij hintte daarna dat het niet lang meer zou duren.

Bij Club NXT is hij een vaste waarde in de Challenger Pro League en hij werd zelfs al eens verkozen boven Michal Skoras in de A-kern. Dat bewijst dat ze bij Club geloven in zijn potentieel.

De doorstroming vanuit Club NXT naar het eerste elftal lijkt dus steeds beter te werken. In de afgelopen jaren kregen al meerdere talenten de kans om zich te bewijzen, en Campbell lijkt de volgende in de rij. Zijn snelheid en dribbelvermogen maken van hem een interessante optie voor coach Nicky Hayen. Zeker nu Talbi er niet bij is, kan Campbell meer minuten krijgen.

De wedstrijd tegen Charleroi is een belangrijk moment in de titelstrijd van Club Brugge. De ploeg wil blijven aanklampen bij Genk en kan zich dus geen misstap permitteren.