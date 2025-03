Scout spreekt klare taal over toptransfer van Club Brugge: "Ik vreesde ervoor"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tot vorig jaar was Raymond Mommens aan de slag als hoofdscout van Club Brugge. Dat levert heel wat interessante inzichten op.

Dertien jaar lang werkte Raymond Mommens, ondertussen 66 jaar oud, als hoofdscout voor Club Brugge. Hij leverde de landskampioen heel wat interessante spelers op.

De eerste spelers die hij binnenbracht bij blauwzwart waren Lior Refaelov en Victor Vazquez. Uiteindelijk sloot hij zijn conto af met Ardon Jashari.

In het begin leek hij helemaal geen voltreffer te zijn voor Club Brugge, maar ondertussen heeft de Zwitser zich opgewerkt tot een onmisbare schakel voor blauwzwart.

“Twee keer ging ik in Zwitserland kijken. Club zocht een zes. Vincent wilde op die positie altijd fysiek sterke, Afrikaanse profielen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar Mommens was niet zeker van zijn stuk. “Als zuiver verdedigende middenvelder vreesde ik ervoor, schreef ik in mijn rapport. Ballen afpakken, recuperatie, dat is niet zijn sterkte.”

Al zag hij ook heel veel talent in de speler. “Qua vista, passing, techniek, feeling: fantastische speler. De leider ook daar. Jashari kwam er de ballen vragen tussen de centrale verdedigers. Goeie transfer, de laatste waaraan ik meewerkte.”