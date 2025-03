Bondscoaches Vermant en Gillet hakken knopen door: Club Brugge, Genk en Anderlecht rijk bedeeld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het duo Sven Vermant - Guillaume Gillet werd in februari benoemd als nieuwe coaches bij de Belgische U19. Het duo heeft zojuist hun eerste selectie onthuld aan het hoofd van het nationale U19-team. Anderlecht, Genk en Club Brugge maken samen de helft van de selectie uit.

Na als tweede te zijn geëindigd in zijn groep met Engeland, Bulgarije en Litouwen, zal ons nationale U19-team beginnen aan de tweede kwalificatieronde op weg naar het EK.

Onder leiding van het nieuwe duo Sven Vermant - Guillaume Gillet zijn de U19 Duivels ingedeeld in een nieuwe groep van 4, bestaande uit Noorwegen, Servië en Israël, en moeten ze als eerste eindigen om door te gaan naar de volgende ronde.

Eerste selectie

Voor deze nieuwe bijeenkomst en de komende drie wedstrijden (op woensdag 19 maar tegen Noorwegen, op zaterdag 22 maart tegen Servië en op dinsdag 25 maart tegen Israël, allemaal gespeeld in Servië), heeft de nieuwe bondscoach zijn eerste selectie aangekondigd met 21 spelers.

Er zijn vier spelers van Anderlecht (Kaïs Barry, Ludovick Wola-Wetshay, Basile Vroninks en Lilian Vergeylen), drie van Genk (Wilson Da Costa, Josué Ndenge Kongolo en Cédric Nuozzi) en drie van Club Brugge (Axl De Corte, Kaye Furo en Laurens Goemaere) geselecteerd.

In topvorm bij Ajax Amsterdam, is ook Rayane Bounida opgeroepen, evenals Simon Buggea, een basisspeler bij RFC Seraing in de Challenger Pro League. Ook spelers van STVV, Deinze, Lommel, Gent en Antwerp werden geselecteerd.