BREAKING: Toby Alderweireld kent het (zware) verdict en staat voor loodzware opdracht om carrière niet op deze manier te zien eindigen

Heeft Toby Alderweireld zijn laatste wedstrijd in zijn carrière gespeeld? De aanvoerder van Antwerp FC viel gisteren uit met een blessure. Ondertussen is het verdict gekend.

Antwerp FC kwam vanavond zelf naar buiten met de blessure-update van Toby Alderweireld. De aanvoerder van The Geat Old viel zondagavond uit met een blessure.

De voormalige Rode Duivel heeft een spierscheur in het dijbeen opgelopen. We moeten eerlijk zijn: onder normale omstandigheden was het seizoen van Alderweireld zo goed als zeker voorbij.

In de slotfase van de wedstrijd, gisteren, tegen Standard verliet Toby Alderweireld geblesseerd het veld. Uit onderzoek is gebleken dat hij een scheur in de quadriceps heeft. Herstel bij dergelijke blessures neemt vaak een aanzienlijke periode in beslag waardoor het optreden van… pic.twitter.com/qKwsvlw6EM — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 17, 2025

Maar dit zijn geen normale omstandigheden. We staan aan de vooravond van de Champions Play-Off en... Alderweireld heeft reeds aangekondigd dat hij op het einde van het seizoen zal stoppen als profvoetballer.

"Het optreden van Toby in de play-offs is helaas onzeker", bevestigt ook Antwerp. Al zullen The Great Old én Alderweireld er uiteraard alles aan doen om op het veld afscheid te nemen.

Heeft Toby Alderweireld zijn laatste wedstrijd al gespeeld?

Voor de volledigheid: bij dergelijke blessures wordt meestal op een herstelperiode van drie maanden gerekend. Mega Toby bewees doorheen zijn carrière al meer dat hij héél snel kan herstellen van een blessure.