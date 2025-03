Felice Mazzu spreekt zelf voor het eerst sinds zijn tirade en richt zich tot scheidsrechterskorps

Felice Mazzu ging afgelopen weekend fel tekeer over de arbitrage na de wedstrijd tegen OH Leuven. Op sociale media komt de coach nu terug hierop.

Rustig verloopt het allemaal niet bij STVV op dit moment. Na de 3-2 nederlaag van afgelopen weekend tegen OH Leuven is de club zeker van zijn plaats in de Relegation Play-offs.

De manier waarop, met een aantal discutabele beslissingen in hun nadeel, leidde tot woede bij coach Felice Mazzu. Zijn emmer liep over na alweer opvallende beslissingen van de ref tegen OH Leuven.

Na afloop sprak hij over complotten tegen STVV, dat 'ze' de club eruit willen. Hij gebruikte daarbij erg felle woorden. Dinsdagavond kwam hij op sociale media nog eens terug op zijn uitlatingen.

"Afgelopen weekend speelden we een zware wedstrijd op OHL. Een cruciale wedstrijd waarin we helaas niet het gewenste resultaat behaalden", klinkt het op zijn Instagram-account.

"De adrenaline en teleurstelling hebben ertoe geleid dat ik harde woorden heb gebruikt richting de spelleiding. Woorden die voortvloeien uit een moeilijk seizoen, waarin er verschillende beslissingen in ons nadeel zijn genomen waardoor we net naast play-off 2 grepen. Mijn woorden waren evenwel ongepast en daarom wil ik me verontschuldigen bij het scheidsrechterskorps", gaat hij verder.

"We kunnen de tijd niet terugdraaien dus concentreren we ons op de nabije toekomst. We werken hard op het veld en zullen in de komende zes matchen ons strijdershart tonen. Op die manier kan onze mooie club ook volgend seizoen uitkomen op het hoogste niveau. Vooruit, STVV!", besluit de coach.