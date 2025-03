Gent-coach Milicevic legt de vinger op de wonde na nederlaag tegen Kortrijk en spreekt over play-offs

KAA Gent wist zich na speeldag 29 al te plaatsen voor de Champions' Play-offs. Gelukkig maar, want op speeldag 30 liep het alweer mis voor de Buffalo's. De eerste nederlaag onder Danijel Milicevic kwam dan ook hard aan.

Het deed pijn voor KAA Gent dat er in eigen huis werd verloren van staartploeg KV Kortrijk. "Ik wil graag dat Kortrijk zich dit seizoen kan redden, maar we wilden deze wedstrijd winnen. Het is balen na deze nederlaag", sakkerde doelman Tom Vandenberghe - met een verleden bij De Kerels.

Meer leren van een nederlaag

Ook Noah Fadiga zag het met lede ogen aan dat Gent verloor tegen Kortrijk: "Ik denk dat we in 2025 een stevig parcours hebben afgelegd en op dat elan moeten we na de interlandbreak verdergaan. Deze nederlaag was iets wat we absoluut wilden vermijden."

"De coach had ons gezegd dat we met een zege de play-offs wilden ingaan, maar het is jammer genoeg niet gelukt." En wat had de coach er dan zelf over te vertellen? "We hebben een enorme kans verloren om de vijfde plaats te pakken. We wilden ongeslagen blijven in 2025."

Hard werken nodig

"In België zijn er geen makkelijke wedstrijden, dat weten we. Maar proficiat aan hun manier van spelen. Kortrijk was gretig."

"Dit is een goede ‘ringing bell’ naar de play-offs toe. Je kan altijd meer leren van een nederlaag dan van een overwinning. We zullen hard moeten werken als we een Europees ticket willen halen."