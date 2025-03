Jonge middenvelder wordt beloond en mikt hogerop: "De laatste stap voor de Rode Duivels"

Mathis Servais is voor het eerst geselecteerd voor de Belgische beloften van Gil Swerts. De 20-jarige middenvelder van SK Beveren krijgt hiermee een mooie beloning voor zijn sterke prestaties dit seizoen.

In de selectie van Swerts staan bekende namen zoals Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula en Julien Duranville. Opvallend is dat naast Servais ook doelman Kjell Peersman van Lierse als speler uit de Challenger Pro League werd opgeroepen.

Servais heeft zich dit seizoen in de kijker gespeeld met 5 doelpunten en 6 assists, ondanks dat hij niet altijd in de basis start. “De beloften is de laatste stap voor de Rode Duivels”, droomt hij luidop in Het Nieuwsblad. “Dit is een beloning voor mijn harde werk en ook een pluim voor mijn ploegmaats.”

De Belgische beloften spelen deze interlandperiode twee oefenwedstrijden. Op donderdag nemen ze het op tegen Zweden, en zondag wacht Andorra.

“Het zijn vriendschappelijke interlands, dus misschien krijgt iedereen een kans. Als ik speelminuten krijg, dan wil ik mij tonen. Net zoals hier in Beveren", is Servais duidelijk.