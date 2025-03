Voormalige Rode Duivel heeft een nieuwe club in...Irak: "Er is in België geen respect voor mijn werk"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voormalige Rode Duivel en assistent van Marc Wilmots, Vital Borkelmans, heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij een club in Irak. Hij nam afscheid van zijn club in Knokke en zal bij een voorlopig onbekende club aan de slag gaan als technisch directeur.

Het was een zoveelste steek in het hart van Vital Borkelmans, toen er niet aan hem werd gedacht toen Knokke hun coach Jannes Tant op straat had gezet.

Borkelmans was er aan de slag als trainer van een jeugdteam en deed het daar niet slecht volgens zichzelf. "Ze maakten veel progressie en er zit talent bij, maar nu moeten ze zonder mij verder", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Rode Duivels

"Ik heb zelfs de kans niet gekregen om op gesprek te komen en eens van gedachten te wisselen", gaat hij verder. "Er is in België en dus zeker in Knokke totaal geen respect voor mijn carrière en mijn werk."

Nochtans, aan ervaring geen gebrek bij Borkelmans. Na zijn carrière was hij trainer van onder andere Blankenberge en Dender. Na zijn periode bij die laatste werd hij door Marc Wilmots gevraagd om zijn assistent bij de nationale ploeg te zijn.

Tussen 2012 en 2016 gaf Borkelmans het beste van zichzelf om de gouden generatie naar een hoger niveau te tillen. Na zijn periode bij de Duivels mocht hij aan de slag als bondscoach van Jordanië, waar hij drie jaar aan de slag was.

De vlieger op

Maar nu is het dus tijd voor een nieuw avontuur voor Borkelmans. Donderdagochtend neemt hij het vliegtuig richting Irak, waar hij zo snel mogelijk aan de slag wil bij zijn nieuwe club.

"Het contract is getekend en ik wacht nu gewoon op mijn ticket om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken", aldus Borkelmans. Hij kon nog snel afscheid nemen van zijn vader, aangezien hij de eerste vier maanden al zeker niet terug in België te zien zal zijn.