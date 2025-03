Wie wordt de nieuwe kapitein van de Rode Duivels? Rudi Garcia lost het op z'n Belgisch op

Wie wordt kapitein van de Rode Duivels? Dat was nog een heikel thema de voorbije dagen. De keuze zou nu op z'n Belgisch gemaakt zijn. Er komen niet één, maar twéé dragers van de kapiteinsband deze week.

"Voor mij is dit geen discussie": Rudi Garcia wilde afgelopen vrijdag niet te diep ingaan op de identiteit van zijn toekomstige aanvoerder. Maar de Fransman is niet naïef: hij weet dat het een delicaat onderwerp is in een selectie die al sinds het vertrek van Vincent Kompany op zoek is naar een ware leider.

De terugkeer van Thibaut Courtois doet opnieuw vragen rijzen over de aanvoerdersband. Zijn breuk met de Rode Duivels kwam immers grotendeels voort uit het feit dat hij niet als kapitein werd benoemd.

Courtois als aanvoerder? Ondenkbaar

Thibaut Courtois keert in ieder geval groots terug in de selectie, zozeer zelfs dat Garcia hem heeft benoemd tot een van de ervaren spelers met wie hij zal bespreken wie de nieuwe aanvoerder wordt.

Er bleven eigenlijk maar twee kandidaten over uit het "triumviraat" van ervaren spelers, want Thibaut Courtois nu al benoemen is te vroeg dag. Kevin De Bruyne, aanvoerder onder Domenico Tedesco, en Romelu Lukaku.

De keuze is uiteindelijk op z'n Belgisch gemaakt. Lukaku zal donderdag de honneurs waarnemen, De Bruyne doet dat zondag in Genk.