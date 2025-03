Alweer chaos: bondscoach Marc Brys is woest na nieuwe problemen met interland van Kameroen

Marc Brys heeft al wat meegemaakt bij Kameroen. Voor een WK-kwalificatieduel tegen Swaziland kreeg hij alweer te maken met heel wat miserie. Nadien uitte hij ook duidelijk zijn ongenoegen.

Kameroen nam het woensdagavond op tegen Swaziland in een WK-kwalificatiewedstrijd. Het duel ging door in Nelspruit in Zuid-Afrika. De reis naar daar verliep helemaal niet zoals gepland.

Met een chartervlucht trok de nationale ploeg van Kameroense hoofdstad Yaoundé naar Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. Dan zouden ze van daaruit naar Nelspruit reizen.

Alleen had hun eerste vlucht vertraging waardoor de tweede niet meer door kon gaan. Maar het werd nog erger, want de luchthaven van Johannesburg was al gesloten. Daar bleven ze uren wachten.

Een nieuwe vlucht kwam er niet dus moesten ze met de bus verder. Om middernacht vertrokken ze en om iets na 4u 's nachts kwamen ze aan. Het is dus niet moeilijk voor te stellen dat de wedstrijd ook niet helemaal zoals gehoopt eindigde: Kameroen speelde uiteindelijk 0-0 gelijk tegen Swaziland.

Bondscoach Marc Brys uitte duidelijk zijn ongenoegen. "We hebben vier uur lang op een vliegveld doorgebracht. We waren echt moe. Deze situatie had hoe dan ook invloed op de spelers en mezelf. We creëerden veel kansen, maar het lukte niet om te scoren."

"Er zijn meerdere reden voor dit resultaat. Ja, we hadden deze tegenstander altijd moeten verslaan. Maar we hadden opnieuw de mogelijkheid niet om goed te trainen. En dat appreciëren ook mijn spelers niet", besluit hij.