Het debuut van Karetsas en Riemer klopt Martinez: pittige avond Nations League

De Rode Duivels waren vanavond zeker niet de enige die in de Nations League speelden. De kwartfinales boden ons enkele mooie affiches, met ook heel wat bekend volk dat zijn intrede deed.

Heel ver weg van het debuut van Rudi Garcia stonden twee andere bekende trainers uit het Belgische voetbal tegenover elkaar. Tussen het Denemarken van Brian Riemer en het Portugal van Roberto Martinez heerste lang onzekerheid.

Martinez geklopt door Riemer

Christian Eriksen dacht dat hij de score opende vanaf de strafschopstip na 25 minuten, maar Diogo Costa keerde zijn inzet. Aan de andere kant slaagde Cristiano Ronaldo er niet in om Kasper Schmeichel te verslaan.

De beslissing viel uiteindelijk in het laatste kwartier via Rasmus Højlund. 1-0 voor Denemarken, wat de returnwedstrijd op zondag nog spannender maakt.

Frankrijk in de problemen

Frankrijk zit nog meer in de problemen dan de Portugezen. Ondanks de terugkeer van Kylian Mbappé, werden Les Bleus weggespeeld in Kroatië (2-0 nederlaag). Ivan Perisic zorgde er met een doelpunt en assist voor dat de dominantie van de thuisploeg in de eerste helft werd vertaald.

Een andere affiche van deze kwartfinales was de klassieker tussen Duitsland en Italië. Laatstgenoemde nam al snel de leiding door Sandro Tonali, maar Die Mannschaft draaide de wedstrijd in de tweede helft om, met Joshua Kimmich als dirigent. De middenvelder van Bayern München gaf de twee assists die Tim Kleindienst (die we nog kennen van bij Gent) en Leon Goretzka de overwinning bezorgden.

De laatste kwartfinale tussen Nederland en Spanje leek hetzelfde pad te volgen: La Roja opende de score na minder dan tien minuten via Nico Williams voordat Oranje twee keer antwoordde via Cody Gakpo (28e) en Tijjani Reijnders (46e). Pas helemaal aan het einde van de extra tijd kwam Spanje terug via Mikel Merino om zich alle kansen te geven om zich te kwalificeren in de return thuis.

En in de play-offs?

Karetsas maakte zijn debuut voor Griekenland, maar verloor wel met 0-1 van Schotland. Georgië won met 1-3 met onder meer een scorende Mikautadze (ex-Seraing).