Nieuwe Anderlecht-coach Besnik Hasi kondigt al meteen veranderingen aan bij paars-wit

David Hubert is niet langer de coach van Anderlecht. Hij werd donderdag ontslagen bij paars-wit, terwijl Besnik Hasi nu al zal overnemen. Hij werd meteen ook voorgesteld bij de pers.

Anderlecht zorgde voor een serieuze verrassing op donderdag. David Hubert werd plots ontslagen, ondanks de 3-0 overwinning tegen Cercle Brugge. Bovendien moest er geen seconde gewacht worden op een opvolger.

Besnik Hasi is vanaf nu de nieuwe trainer van paars-wit. Hij werd donderdag al meteen voorgesteld bij de pers. "Ik ben blij om terug te zijn", opende Hasi. "De voorzitter en Olivier (Renard) hebben me gevraagd om tot het einde van het seizoen over te nemen, met als doel de resultaten en het spel te verbeteren. Die vraag was een eer voor mij, en ik wil de ploeg helpen beter te worden."

Zijn terugkeer kwam snel tot stand. "Dinsdagavond kreeg ik een telefoontje van de voorzitter. Gisterenvoormiddag heb ik met hem en Olivier samengezeten om over de details te praten, en daarna heeft de club beslist om mij aan te stellen."

Over mogelijke andere aanbiedingen houdt hij zich op de vlakte. "Het is moeilijk om over andere clubs te spreken. Ik kan niet bevestigen of ontkennen dat ik bij Cercle Brugge zou tekenen."

Waarom nu? "In het voetbal heb je soms van die momenten waarop alles samenvalt. Dit was het juiste moment. Ervoor was dat niet zo, en toen was ik er ook niet klaar voor als hoofdcoach. Nu moest ik snel beslissen, maar dat was niet moeilijk, omdat ik vrij was."

Hasi krijgt meteen de vraag of zijn nieuwe opdracht te vergelijken is met die van 2014, toen hij Anderlecht naar de titel leidde. "Dat kan ik moeilijk zeggen. We zitten in de laatste rechte lijn van de competitie en ik wil me vooral focussen op wat ik met deze ploeg kan doen om succes te behalen."

Over zijn aanpak is Hasi duidelijk. "Je wil je accenten leggen en de ploeg helpen om beter voetbal te brengen. Er zijn zaken die we als team beter moeten doen. Passie en grinta moeten terug in de ploeg komen. Dat willen we in de komende dagen snel zien verbeteren", kondigt hij al meteen veranderingen aan.

"Deze club heeft nood aan iets te winnen om er terug bovenop te komen. Alleen, vandaag is er veel concurrentie, de rest heeft niet stilgestaan. Of dat dit seizoen al succes oplevert, dat weet ik niet."