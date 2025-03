Papa Karetsas vertelt wat de doorslag gaf voor zijn zoon om niet voor de Rode Duivels te kiezen: "Mannaert gaf een pleidooi van twee uur"

Donderdagavond neemt Griekenland het op tegen Schotland in de barrages van de Nations League. Het is voor ons land een speciale wedstrijd, want het zou wel eens de wedstrijd kunnen zijn dat we Konstantinos Karetsas zich officieel zien binden aan de Grieken. Zijn vader doet zijn keuze uit de doeken.

Het was een van dé verhalen van de afgelopen weken/maanden. 17-jarig rastalent Konstantinos Karetsas liet wekenlang zowel Belgen als Grieken in spanning over zijn keuze voor welk nationaal team hij zou uitkomen. Het werd uiteindelijk Griekenland, en dus niet de Rode Duivels. Voor sommigen een vreemde keuze, aangezien Karetsas altijd uitkwam voor de Belgische jeugdteams. Op gevoel Zijn vader, Vaios Karetsas, deed bij Het Nieuwsblad uit de doeken waarom zijn zoon juist voor de Grieken koos. "Kos heeft puur op gevoel gekozen." "Als het gaat om zijn clubcarrière, dan overleggen we. Maar voor de nationale ploeg hebben we de beslissing helemaal bij hem gelegd." Pleidooi "Kos heeft het nooit luidop verkondigd, ook niet tegen ons. Maar je voelde wel dat Griekenland een streepje voor had", zegt Vaios. "Al heeft Vincent Mannaert hem enkele weken geleden nog wel doen twijfelen", gaat papa Karetsas verder. "Alle respect voor de manier waarop hij bij ons thuis twee uur lang een pleidooi voor de Rode Duivels heeft gebracht." Bondscoach Maar eigenlijk was op dat moment de keuze van Karetsas voor de Grieken al gemaakt. Maar het allerlaatste zetje van de Grieken om het talent over de streep te trekken, moest nog komen. Na de thuiswedstrijd tegen Gent van vrijdag 23 februari kwam bondscoach Ivan Jovanovic op persoonlijk gesprek bij Karetsas thuis. "Daarna heeft Kos ook zijn keuze voor Griekenland uitgesproken", aldus de ouders van Karetsas. "Heel de familie is natuurlijk dolenthousiast. Het was moeilijk om iedereen kaartjes te bezorgen." Bondscoach Het Nieuwsblad trok ook naar de persconferentie van bondscoach Jovanovic. Daar vertelde hij hoe belangrijk Karetsas is voor zijn plannen. "Wij volgen hem al heel lang." "Wij volgen Konstantinos Karetsas al heel lang", vertelt de Serviër. "Hij heeft Griekse roots, maar heeft veel te danken aan België, zowel op als naast het veld. Dat heeft hij ons ook gezegd, hij apprecieerde de inspanningen van de Belgische bond om hem te overtuigen." Of we Karetsas ook effectief aan het werk zullen zien tegen Schotland, valt nog te bezien. "Ik deel geen cadeaus uit; spelers moeten via prestaties hun plaats in de nationale ploeg afdwingen."