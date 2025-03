Bij hen geen malaise zoals bij de Duivels: Broos, Bongonda en Amoura schitteren, maar horrortackle en ref verbazen iedereen

Het is niet overal een malaise zoals bij de Rode Duivels. Hugo Broos, Théo Bongonda en Amoura hebben topmomenten beleefd in de Afrikaanse WK-kwalificatie. Al kreeg die laatste ook wel een onbestrafte horrortackle te verwerken.

In Afrika stonden vandaag weer heel wat kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal 2026 op het programma. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos ontving Lesotho. Broos zag zijn ploeg de wedstrijd domineren, maar het was een uur lang wachten op een openingsdoelpunt. Na de 1-0 van Mofokeng maakte Adams er al snel 2-0 van. Zuid-Afrika klimt zo naar de koppositie in groep C van de CAF-zone. Zien we Broos in 2026 op het WK?

Wie ook een prima kans maakt om daar in actie te komen, is Mohamed Amoura, de Algerijnse ex-aanvaller van Union. HIj verdubbelde de voorsprong voor Algerije uit bij Botswana. Na de aansluitingstreffer stelde Amoura ook de zege veilig. Hij was veel sneller dan de laatste verdediger van de thuisploeg, omzeilde de keeper en plaatste de 1-3 netjes in de rechterhoek.

Ontluisterende overtreding op Amoura

De meest ontluisterende fase uit die wedstrijd was echter een duel op het middenveld, als je het zo al kon noemen. Mohutsiwa kwam veel te driest ingevlogen en maakte een zware overtreding op Amoura. Die mag blij zijn dat hij er zonder grote schade vanaf kwam, maar tot verbazing van iedereen vond de scheidsrechter het zelfs geen vrije trap waard.

Ondertussen heeft ook Théo Bongonda nog eens van zich laten horen. Hem kennen we uiteraard nog van zijn passage bij RC Genk. Hij kan nog altijd op aanvallend vlak het verschil maken. Dat deed hij voor Congo-Kinshasa in de thuiswedstrijd tegen Zuid-Soedan. Op slag van rust maakte Bongonda de enige en dus ook winnende treffer.

Bongonda geniet van glansrol

Bongonda liet niet na om die prestatie op sociale media in de verf te zetten. "Het is Congo dat wint", laat hij weten op X.