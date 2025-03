Degryse bikkelhard voor één Rode Duivel: "Niet klaar om een basisplaats te eisen"

De Rode Duivels gingen met 3-1 de boot in tegen Oekraïne in Murcia. En zo wordt de terugwedstrijd in Genk zondag geen sinecure voor de Belgen. Handhaving in de Nations League is toch wel een must, één speler zal er volgens de analisten alvast niet bij zijn.

De Rode Duivels gingen met de billen bloot in Murcia. In een teleurstellende tweede helft werd een 0-1 voorsprong helemaal te grabbel gegooid en werd het zelfs nog 3-1 voor Oekraïne.

Te veel fouten nodig gehad

Vooral Koni De Winter had het centraal achterin heel erg moeilijk. In diverse fases voorafgaand aan tegendoelpunten liep het verkeerd voor de speler. En dus waren de analisten heel erg streng voor de jong Belg van Genoa.

"Hij had te veel fouten nodig, ook in zones waar het niet gevaarlijk was", aldus Marc Degryse in zijn analyse bij VTM2. "Het was te passief, ook bij de 3-1. Hij ging ook in de fout bij de eerste goal, hij was het vertrouwen en de scherpte kwijt."

Niet klaar voor dit niveau?

"Eigenlijk had hij er vroeger afgemoeten. Hij is volgens mij nog niet klaar om een basisplaats te eisen bij de Rode Duivels. Je kan dit niet verantwoorden", is de gewezen profvoetballer zeer streng.

"Na de prestatie van vanavond kan je hem niet opnieuw zetten zondag. Het zou logischer zijn om eventueel Debast achteraan te zetten, maar we moeten meer secuur zijn achteraan. En wat is er met Doku? Daar moet toch iets mee zijn, dat eist toch uitleg?"