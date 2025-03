Opvallend: Panama-spits scoort winnend doelpunt tegen VS en gaat vieren met...Thierry Henry

Opvallend beeld tijdens de halve finale van de Concacaf tussen de Verenigde Staten en Panama. In de 94ste minuut scoorde Panama-spits Cecilio Waterman het winnende doelpunt. Waterman was op van de vreugde en vierde zijn doelpunt met een nietsvermoedende Henry, die analist was bij die wedstrijd.

Op voorhand leek de finale van de Nations League van de Concacaf, het Noord-Amerikaanse landentornooi, wederom een duel tussen de Verenigde Staten en Mexico te worden. Maar dat was buiten Panama en Cecilio Waterman gerekend.

Het was een wedstrijd zonder al te veel kansen in de reguliere speeltijd. Het was wachten tot de toegevoegde tijd voor de actie begon. Opeens volgden de kansen elkaar op in een stevig tempo.

Idool

Uiteindelijk was het Panama dat voor het eerst in de wedstrijd het net kon vinden. Het was Coquimbo-spits Cecilio Waterman die de Panamese ban brak en zijn land naar de finale van de Nations League leidde.

De spits was compleet buiten zinnen en liep van het veld richting het panel van CBS Sports, waar onder meer VS-legende Clint Dempsey en voetbalicoon Thierry Henry zaten.

Waterman had het op die laatste gemunt. Hij liep naar Henry toe om het te vertellen dat de Fransman zijn idool is, waarna een innige omhelzing volgde.

TU ERES MI ÍDOLO TU ERES MI ÍDOLO pic.twitter.com/q6EcfRxb4c — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 21, 2025

Finale

Enkele uren later slaagde Mexico erin zich te plaatsen voor de finale. Mede dankzij een ijzersterke Raul Jimenez kon het Union-spits Promise David en zijn Canada uit het tornooi wippen.

Op 24 maart zal Panama het dus in het Amerikaanse Inglewood tegen Mexico opnemen om te bepalen wie zichzelf het beste voetballand van Noord-Amerika mag noemen.