Wordt hij binnenkort de opvolger van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels? "We zullen op training moeten tonen wie de beste is"

Nu Thibaut Courtois terug is bij de Rode Duivels, is het een goed moment om te kijken welke jonge doelmannen zich bij de beloften klaarmaken. Een naam die meteen opvalt, is die van Kjell Peersman.

Peersman kwam deze zomer op huurbasis naar Lierse van Jong PSV. De jonge doelman was het wachten beu en besloot om zich te bewijzen in de Challenger Pro League. Nu, zeven maanden later, heeft hij zijn doel bereikt met ook nog is een oproep voor de Belgische beloften.

De twintigjarige doelman is duidelijk trots op zijn eerste selectie bij de beloften. "Het is een hele eer om voor je land opgeroepen te worden", vertelt Peersman in De Gazet van Antwerpen.

"Ik vind het een bekroning voor een hele degelijke campagne met Lierse. Tegen Club NXT en Lokeren-Temse ging ik in de fout, maar voor het overige toonde ik als jonge doelman toch vrij veel regelmaat dit seizoen.”

Concurrentie met Epolo

Peersman moet bij de beloften wel de concurrentie aangaan met Matthieu Epolo van Standard. De 20-jarige doelman begon dit seizoen als basisspeler bij de Rouches, maar met de komst van Gavin Bazunu belandde hij al snel op de bank, ondanks het feit dat hij in 19 wedstrijden acht clean sheets behaalde.

"Epolo heeft het voordeel over enige ervaring in 1A te beschikken. Ik heb dan weer een streepje voor door het feit dat ik wekelijks matchen speel en hij niet. We zullen op training moeten tonen wie de beste is. Die sportieve uitdaging ga ik graag aan", besluit Peersman.