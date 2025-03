Wordt nieuwe trainer van Club NXT de volgende in het rijtje De Mil, Hayen en Veldman die de jeugdploeg als springplank naar eerste klasse gebruikt?

Het vertrek van Robin Veldman naar het Nederlandse Heerenveen verbaasde weinigen. Zijn overstap hing al een tijdje in de lucht, dus had Club NXT voldoende tijd om een vervanger te zoeken. Net zoals de voorbije jaren al vaker gebeurde, vond het die binnen de eigen rangen.

Het is geen verrassing dat Robin Veldman Club NXT vroeg of laat zou verlaten voor een avontuur bij een eersteklasser. Die lijkt hij nu gevonden te hebben, in het Nederlandse Heerenveen.

Veldman is al de vierde coach van Club NXT die de tweedeklasser gebruikt als springplank naar een stapje hogerop. Rik De Mil, Hayk Milkon en Nicky Hayen gingen hem voor.

Cercle Brugge

Zijn opvolger, Mitch Delcour, zou weleens de volgende in dat rijtje kunnen worden. Delcour was niet bepaald een grootse speler, maar Hayen & Co hebben al bewezen dat dit niet echt vereist is om een goede trainer te worden.

Hij begon zijn trainerscarrière bij Cercle Brugge, waarna hij richting de stadsrivaal trok om de U18 te trainen. "Als trainer bekijkt hij het voetbal altijd op een andere manier", vertelt een oude ploeggenoot en medetrainer aan Het Nieuwsblad.

"Bij Club besteedt hij ook heel veel aandacht aan de individuele begeleiding van spelers", klinkt het. "Mitch heeft echt de gave om spelers beter te maken."

T2

Delcour werd assistent-trainer van Nicky Hayen wanneer die bij Club NXT overnam van Rik De Mil, die naar Westerlo trok. "Dat maakt ook deel uit van het project bij Club Brugge", vertelde Hayen indertijd over die keuze.

Na de promotie van Hayen bleef Delcour, dit keer als assistent van Veldman. Nu is het dus aan hem om alles wat hij bijgeleerd heeft, samen met zijn eigen visie, over te brengen aan de Brugge-jonkies.