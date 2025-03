🎥 Zeer pijnlijke beelden: Griekse fans zijn helemaal weg van hun nieuwe 'godenkind' en verwelkomen Kos Karetsas in stijl

Kos Karetsas maakte deze week zijn debuut voor de Griekse nationale ploeg en werd meteen onthaald als een held. Zijn populariteit in Griekenland is zo groot dat hij al een eigen lied heeft.

De 17-jarige Karetsas speelde zijn eerste interland in de Nations League-wedstrijd tegen Schotland. Griekenland verloor met 0-1, maar de jonge middenvelder maakte indruk op het Griekse publiek. Na de wedstrijd gaf hij een emotioneel interview waarin hij zijn keuze voor Griekenland toelichtte.

"Als ik nu voor België zou spelen, zou Griekenland nog steeds in mijn hoofd zitten. Ik ben een Griek en ik voel me een Griek", klonk het in het interview.

De jonge Genkie had ook voor België kunnen kiezen, maar zijn hart ligt duidelijk bij Griekenland. In eigen land wordt hij al op handen gedragen door de fans, die nu zelfs een lied over hem zingen. Een teken dat hij nu al een publiekslieveling is.

Bij KRC Genk kende Karetsas dit seizoen zijn grote doorbraak. De middenvelder speelde al 25 wedstrijden voor de Limburgers en wist daarin twee keer te scoren. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op zeven miljoen euro.