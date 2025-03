Ooit nog te bewonderen in de Jupiler Pro League, nu lonkt Juventus: aanvaller heeft zelf duidelijke mening over transfer

Het is geleden van 2019 dat we hem mochten bewonderen in de Jupiler Pro League. Juventus dringt aan om Victor Osimhen nu binnen te halen.

Zijn negentien doelpunten voor Charleroi in het seizoen 2018-2019 maakten al duidelijk dat er voor Victor Osimhen een grote toekomst weggelegd lag. Ondertussen is de Nigeriaan een grote naam geworden in het internationale voetbal. Hij heeft een karrenvracht doelpunten achter zijn naam als speler van Napoli, maar nu lijkt zijn verhaal in Napels wel ten einde.

Het Turkse Galatasaray huurt hem dan ook dit seizoen, maar Osimhen ligt bij Napoli nog onder contract tot juni 2026. Er moet dus een oplossing gevonden worden en die lijkt ook in de maak. Eerder deze maand was een transfer naar Manchester United zo goed als in kannen en kruiken. Bij een transfer naar Old Trafford komen nog wel enkele andere voorwaarden kijken.

Osimhen naar Engeland of Italië

Andere Europese topclubs zien dus nog hun kans om hem weg te plukken voor de ogen van United en zitten ondertussen niet stil. Arsenal heeft zich ook al voor hem gemeld. Als Osimhen voor The Gunners zou kiezen, zou dat in Manchester wel gevoelig liggen. Een terugkeer naar Italië behoort ook tot de mogelijkheden, want recent is Juventus in de dans gesprongen.

Enkele weken geleden deed het gerucht de ronde dat Juventus Xavi zou aanstellen als nieuwe coach en een stevige aanvalslinie met Osimhen als speerpunt in gedachten heeft. Voorlopig is Thiago Motta nog altijd op post. Wie de trainer ook zal zijn in de nabije toekomst, Osimhen is voor de ploeg van sportief directeur Giuntoli het belangrijkste transfertarget.

Bal in het kamp van Napoli

La Gazzetto dello Sport heeft vernomen dat Osimhen zeker open staat voor een transfer naar Juventus. De Oude Dame maakt dus evenveel kans om de speler in huis te halen als ManU en Arsenal, op voorwaarde dat Napoli hem natuurlijk aan een concurrent wil verkopen. Daar zou het schoentje misschien kunnen wringen.