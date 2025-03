Zichzelf dan maar opstellen bij Beerschot? Dirk Kuyt warm onthaald bij Liverpool en toont dat hij het nog altijd kan

Dirk Kuyt zit met Beerschot in een uitzichtloze situatie maar kan die zorgen even vergeten. Liverpool verwelkomt hem tijdens deze interlandbreak met open armen.

De Engelse topclub waar hij als speler het mooie weer maakte organiseert deze namiddag een voetbalwedstrijd met heel wat grote namen voor het goede doel. De Liverpool Legends nemen het op Anfield Road op tegen de Chelsea Legends. Dirk Kuyt heeft zeker zijn plekje als het gaat over Liverpool-legenden. Ze hebben er hem maar al te graag bij.

Wanneer Liverpool op sociale media aankondigt dat de legenden gearriveerd zijn, is Kuyt de eerste die op foto wordt vastgelegd. Het is wel frappant om Kuyt daar in het gezelschap van die andere grote namen te zien. Dat onderstreept nog eens wat voor een grote spelerscarrière hij heeft gehad en hoe bijzonder het is om zo iemand nu aan de slag te zien als trainer in de JPL.

Het is in Liverpool veel meer dan enkel een parade aan gewezen voetbalsterren. Hoewel het slechts een wedstrijd is voor het goede doel, willen ze toch een goede indruk maken. Daarom hebben de legenden van weleer voor aanvang van de match toch al eens een training gehouden. Kuyt betrad het veld aan de zijde van Peter Crouch.

Dat is ook een combinatie die op het trainingsveld alvast prima werkt. Dirk Kuyt heeft laten zien dat hij het nog altijd kan. Met een heerlijk steekpassje bracht hij Crouch in stelling en die liet vervolgens op training de netten trillen. Het is de bedoeling dat we straks in de wedstrijd ook zo'n mooie dingen te zien krijgen. Daar zal Kuyt wel voor zorgen.

Dowie šŸ”— Kuyt šŸ”— Crouch pic.twitter.com/143trAWGGn — Liverpool FC (@LFC) March 21, 2025

Hopelijk amuseert hij zich daar te pletter. Zo kan hij goedgemutst terugkeren naar Antwerpen om na te denken hoe Beerschot aan overwinningen te helpen in de play-downs.