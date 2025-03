Hij doet het beter dan Benteke: voormalige JPL-spits is niet te stoppen in de MLS

Drie doelpunten en drie voormalige Pro League-spelers aan zet. Een overwinning met een Belgisch tintje voor Chicago Fire, afgelopen weekend in de MLS.

Geen internationale pauze in de MLS, waar de vijfde speeldag doorgaat ondanks de afwezigheid van vele spelers die zijn vertrokken naar selecties op verschillende continenten.

Er stonden 12 wedstrijden op het programma vannacht, waaronder de verplaatsing van Chicago Fire naar Vancouver Whitecaps. Een wedstrijd waarin Hugo Cuypers de score opende en zijn vijfde doelpunt in vijf wedstrijden maakte, op aangeven van Philip Zinckernagel, die begin februari naar de MLS kwam.

Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren! Hij zet @ChicagoFire op voorsprong in de openingsfase van de wedstrijd.



šŸ“ŗ #MLSSeasonPass of Apple TV+: https://t.co/SI5iK9A9c1 pic.twitter.com/hD4e3ArxlF — Major League Soccer (@MLS) 23 maart 2025

De voormalige speler van Standard en Club Brugge leverde een uitstekende prestatie, aangezien hij ook het net vond om 1-2 te maken (Chicago won uiteindelijk met 1-3 dankzij een late goal van Rominigue Kouame, die kort bij Cercle Brugge passeerde in het seizoen 2019-2020). Hij maakte daarmee meteen zijn eerste doelpunt in de MLS.

Geen doelpunt voor Christian Benteke, die een moeilijke avond beleefde bij Orlando City (4-1 nederlaag). In de nacht van vrijdag op zaterdag had het Atlanta van Ronny Deila gelijkgespeeld in Cincinnati (2-2), waarbij ze een punt pakten dankzij een owngoal in de 89e minuut.