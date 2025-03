Liverpool en Manchester United zijn te laat: 'Manchester City haalt uit en betaalt 110 miljoen euro (!) voor Nederlandse middenvelder'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Xavi Simons wordt aan de mouw getrokken door de Europese topclubs. Liverpool FC en Manchester United informeerden al naar de Nederlander. Maar het is een andere Europese grootmacht die concreet is.

Manchester City heeft van Xavi Simons dé absolute prioriteit gemaakt voor de komende zomermercato. Pep Guardiola ziet in de 21-jarige aanvallende middenvelder dé toekomstige draaischijf van The Citizens.

Meer zelfs: Manchester City zit al rond de tafel met RB Leipzig. Volgens BILD zijn de Engelsen bereid om aan de vraagprijs van 110 miljoen euro (!) te voldoen.

RB Leipzig betaalde twee maanden - voor de jaarwisseling werd Simons gehuurd - geleden 50 miljoen euro om de Nederlander definitief weg te halen bij PSG. Van een winstgevende operatie gesproken…

Ook Manchester United en Liverpool FC informeerden al naar Simons, maar concreet is die interesse niet. En het lijkt erop dat The Reds en The Red Devils ook te laat zullen komen…