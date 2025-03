Nu San Diego hem niét kan betalen... is dit de meest concrete én héél logische optie voor Kevin De Bruyne

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne gaat (zo goed als zeker) niet voor San Diego FC voetballen. Dat werd inmiddels bevestigd door Tyler Heaps. Enkele maanden voor zijn contracteinde bij Manchester City lijkt er nog één concrete piste op tafel te liggen voor onze landgenoot.

"Ik heb gesprekken gehad met Kevin De Bruyne", ontkent Tyler Heaps (sportief directeur van San Diego FC, nvdr.) de interesse niet. "Maar zijn salarisverwachtingen passen momenteel niet in ons budget."

Tussendoor draaide ook Real Madrid rondjes op de geruchtenmolen, maar dat verhaal is vooral bladvulling. Saoedische interesse is er zeker en vast, maar De Bruyne heeft geen zin om met zijn gezin naar het Midden-Oosten te trekken.

Waar voetbalt Kevin De Bruyne volgend seizoen?

Ondertussen ligt er nog één concrete piste op tafel. De Bruyne kan een nieuw contract tekenen voor één seizoen - mét optie op een bijkomende jaargang - bij Manchester City. Maar dat is niet alles.

Dat contractvoorstel voorziet eveneens een transfer naar de Major League Soccer. De Bruyne kan er na één of twee seizoenen verkassen naar New York City FC. Ook de zusterclub van The Citizens aast op onze landgenoot.

Laatste contract... met twee stops?

Bovendien maakte ook De Bruyne er in het verleden geen geheim van dat hij graag in de Verenigde Staten wil wonen en voetballen. En ook New York spreekt hem uiteraard héél hard aan…