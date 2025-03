Wauw! De Bruyne en Courtois hebben na het seizoen absoluut nog iets om voor te spelen: gigantische pot geld

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De winnaar van het komende WK voor clubteams kan deze zomer een aanzienlijke prijs in de wacht slepen: maximaal 125 miljoen dollar, oftewel ongeveer 115 miljoen euro.

Dit is onderdeel van de enorme prijzenpot van 1 miljard dollar die beschikbaar is voor het toernooi dat tussen 14 juni en 13 juli in de Verenigde Staten wordt gehouden.

Volgens persbureau Reuters heeft de FIFA besloten om ongeveer de helft van de totale prijzenpot te verdelen over de 32 deelnemende clubs. Het bedrag dat elke club ontvangt, zal afhangen van zowel sportieve als commerciële prestaties. Dit betekent dat topclubs zoals Manchester City en Real Madrid een groter deel van de prijzenpot zullen ontvangen dan kleinere teams.

Voor de verdeling van de prijzen heeft de FIFA samen met de European Club Association een model ontwikkeld dat rekening houdt met verschillende factoren. Het is duidelijk dat de prestatie van de clubs een belangrijke rol speelt in de uiteindelijke verdeling van de fondsen.

Naast het prijzengeld voor de winnaar, wordt er ook een bedrag van 440 miljoen euro toegekend op basis van de prestaties van de deelnemende clubs. Het team dat het meeste succes boekt in de zeven potentiële wedstrijden krijgt het grootste aandeel van deze geldsom.

Het toernooi zal bestaan uit clubs uit verschillende continenten, waaronder Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Noord-Amerika en Azië. Bekende namen als Manchester City, Chelsea, Internazionale, Borussia Dortmund, Real Madrid, en Flamengo behoren tot de deelnemers.

Met clubs als Red Bull Salzburg, Boca Juniors, Inter Miami, Al-Ahly en Al-Hilal is de competitie gevarieerd en belooft het een spannende strijd te worden, waarbij de winnaar niet alleen trofeeën, maar ook een aanzienlijke financiële beloning kan verwachten.