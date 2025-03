Dion De Neve gaat vol vertrouwen de Relegation Play-offs in en spreekt openlijk over zijn toekomstplannen

Een paar weken geleden leek KV Kortrijk nog verloren, maar na overwinningen tegen OH Leuven en KAA Gent zijn de Kerels weer springlevend. Dion De Neve begint dan ook met vertrouwen aan de Relegation Play-offs.

De Neve is in Het Laatste Nieuws dan ook zeer duidelijk voor de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge: "We willen meteen de drie punten thuishouden. Elke partij is belangrijk in de play-downs, maar mits winst verkleinen we de kloof en doen we volledig mee. Net als vorig jaar hebben we nog alles in eigen handen.”

Het is dan ook Bernd Storck die de ommekeer bij KV Kortrijk teweegbracht. De ervaren Duitse coach bracht structuur en discipline in het team, wat cruciaal bleek te zijn.

“Er moest structuur en discipline in de ploeg komen en daar heeft hij voor gezorgd. Hij haalt resultaten en dat is het allerbelangrijkste", benadrukt De Neve.

Wat brengt de toekomst voor De Neve?

De wintermercato was ook een turbulente periode voor De Neve. Er waren veel geruchten over een vertrek, maar KV Kortrijk koos ervoor de optie in zijn contract te lichten.

“Ik ben nog altijd gelukkig in Kortrijk en blijf me voor de volle honderd procent inzetten voor deze club. Een transfer is voorlopig niet aan de orde, maar het hangt er wel vanaf of we in 1A of in 1B uitkomen volgend seizoen", besluit De Neve.