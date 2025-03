Welgemeende excuses aan Patro Eisden Maasmechelen en hun hoofdtrainer Stijn Stijnen

Patro Eisden Maasmechelen kwam een tijd geleden negatief in het nieuws voor een brief aan de bovenbouw van hun jeugdspelers. Ook wij hebben daarover foutief bericht en daarvoor willen we onze welgemeende excuses aanbieden.

Er werden door ons twee berichten gepubliceerd waardoor Patro Eisden in een slecht daglicht geplaatst werd. Twee keer ging het over die brief die naar de jeugdspelers gestuurd zou zijn, maar een héél belangrijke nuance werd daaruit weggelaten. Het ging om jeugdspelers van de bovenbouw (plus 15) die gevraagd werden om de laatste vier wedstrijden van het seizoen van de A-ploeg bij te wonen.

Daarbij werd ook de naam van hoofdtrainer Stijn Stijnen besmeurd en ook daar willen we ons voor verontschuldigen. Bij ons artikel hadden we een foto van Stijnen geplaatst terwijl hij ook niets met de bewuste actie te maken had. De club wou simpelweg meer betrokkenheid van zijn bovenbouw zien.

De club wou de band met zijn bovenbouw positief versterken, wat in het verhaal dat wij brachten volledig verloren is gegaan. Bovendien hebben we daarbij Patro niet gecontacteerd om hun kant van het verhaal te vertellen, waardoor we de context volledig gemist hebben.

We willen ons nogmaals excuseren daarvoor en de club feliciteren met het bereiken van play-offs, waardoor ze kans maken om promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Een verdienste die ook voor een groot deel op naam van Stijn Stijnen komt. We betreuren dan ook dat we zijn goede naam misbruikten.

We willen dit in de toekomst vermijden en wensen de club alle succes toe voor de rest van het seizoen.