(Exclusief) Verrassing op komst? Marc Brys topkandidaat om bondscoach bij ander land te worden

Marc Brys beleeft een bijzonder bewogen avontuur als bondscoach van Kameroen. De Belg overtuigt met zijn resultaten maar achter de schermen is het altijd oorlog; wat overtuigt hem om de deur dicht te slaan?

Sinds zijn aanstelling als bondscoach van Kameroen heeft Marc Brys heel wat meegemaakt. Vanaf het begin van zijn ambtstermijn stond Brys onder druk vanwege de president van de federatie, Samuel Eto'o: de Belgische coach zou namelijk zijn aangewezen door het Kameroense ministerie van Sport en niet door de federatie, wat hem in een zeer lastige positie bracht.

We zullen hier niet ingaan op de eindeloze lijst van vernederingen die Marc Brys heeft moeten ondergaan door Samuel Eto'o: openbare kritiek, visa of accreditaties die niet in orde waren voor zijn stafleden, en zelfs bedreigingen, niets werd hem bespaard.

Tijdens de laatste interlandonderbreking was het opnieuw raak: de organisatie van de kwalificatiewedstrijd van Kameroen uit tegen Eswatini bleek chaotisch te zijn.

Heeft Brys er genoeg van?

Vanaf nu staan de volgende belangrijke wedstrijden voor de Ontembare Leeuwen pas gepland in september. In juni zouden er vriendschappelijke wedstrijden moeten worden georganiseerd... maar dit geeft Marc Brys ruim de tijd om zijn positie te heroverwegen. Het permanente circus rondom de Kameroense selectie lijkt hem opgebrand te hebben.

En in deze situatie zou er wel eens een vacature kunnen vrijkomen. Paulo Bento, de bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft deze week namelijk zijn ontslag gekregen ondanks de recente overwinning op Noord-Korea in de kwalificaties voor het WK. Sinds zijn aantreden in juli 2023 heeft Bento een balans van 14 overwinningen, 6 gelijke spelen en 6 nederlagen behaald.

Volgens onze informatie zou een van de belangrijkste kandidaten om Bento op te volgen niemand minder zijn dan Marc Brys. Het financiële aanbod zou aanzienlijk zijn en de werkomgeving veel rustiger. Het doel zou zijn om een van de eerste twee kwalificerende plaatsen voor het WK 2026 binnen te halen: de VAE staan 4 punten achter op Oezbekistan, waarmee ze in juni de strijd aangaan.

Het is nu afwachten of Brys, die heeft aangegeven wat rust te zullen nemen na deze uitputtende interlandpauze, zal worden aangetrokken door het project. Aan de kant van Kameroen zal zeker niet iedereen dezelfde inspanningen leveren om hem te behouden...