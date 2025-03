Nog een aantal vraagtekens bij Standard, terwijl Ivan Leko zicht klaarstoomt voor de Europe Play-offs: "We kunnen nog niet praten over de Conference League, maar..."

Standard zal de Europe Play-offs niet licht opvatten. Matricule 16 zal wel degelijk de laatste tien wedstrijden met inzet spelen, met de Conference League in het achterhoofd. Zaterdag starten de Rouches tegen KV Mechelen.

Na het gelijke spel tegen Antwerp om de reguliere fase af te sluiten, gaf Ivan Leko zijn spelers bijna een volledige week rust voordat ze zich gingen voorbereiden op de Europe Play-offs. Doorheen de week werd de T1 geconfronteerd met enkele tegenvallers, aangezien Andi Zeqiri en Attila Szalai geblesseerd terugkeerden en twijfelachtig zijn. "We zullen zien na de training van vanmiddag", zei hij tijdens de persconferentie op vrijdag. Aan de andere kant hebben Hautekiet en Sutalo deelgenomen aan enkele trainingssessies, maar zij zijn ook zeer onzeker.

Als dat in het verleden het geval was, en als de supporters er na de uitspraken van Leko twee weken geleden bang voor waren, zal Standard deze laatste fase van het kampioenschap niet licht opvatten. De coach van de Rouches wil nog niet praten over de Europese plek.

"Er is niet langer de degradatiedruk, maar we moeten winnen, het beeld van een sterke ploeg laten zien, die werkt en met het hart speelt. We zijn er klaar voor, ik ben blij met de eerste 30 wedstrijden en na een week om de batterijen op te laden, zijn we goed begonnen sinds maandag met de juiste mentaliteit. We willen zo doorgaan in de Europe Play-offs. Dat is belangrijk."

"De spelers willen het seizoen goed afsluiten. Standard heeft al 20 wedstrijden niet gewonnen in de Europe Play-offs, dat is een rampzalige, dramatische balans. We denken er niet constant aan, maar we willen absoluut deze statistiek veranderen. We zijn gefocust op de wedstrijd van morgen, we willen niets berekenen. Praten over een Europese kwalificatie is veel te vroeg. Het belangrijkste is om alles te geven vanaf morgen om 18.15 uur tegen KV Mechelen."

Standard wil er vol voor gaan

"Onze instelling is niet veranderd. Ik heb de fout gemaakt om over vriendschappelijke wedstrijden te praten. We denken dat dit 'ontspannen' betekent, maar degenen die me kennen, weten dat ik alles wil winnen, zelfs vriendschappelijke wedstrijden. Druk van het bestuur? Ik heb niemand nodig om mij onder druk te zetten. Ik ben al veeleisend genoeg naar mezelf en mijn team toe."

Hoewel Standard de Europe Play-offs als eerste zal beginnen, wil Ivan Leko zijn club niet als favoriet beschouwen. Het zal "wedstrijd per wedstrijd" zijn tot het einde, maar de Rouches zullen wel nog tien beslissende matchen spelen... met de intentie om er vol voor te gaan.

"Er is geen favoriet in de Europe Play-offs, het is een competitie waarin er heel weinig verschillen zijn. Alle 6 ploegen kunnen ze winnen, maar we beginnen uiteraard op de beste positie, op de eerste plaats. Dat geeft vertrouwen, maar ook verantwoordelijkheden, maar we zijn niet de favoriet."