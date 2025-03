Wie had dat nog gedacht: 'voormalige Anderlecht-flop verrast plots met transfer naar Europese topcompetitie'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Toch een grote verrassing. Wie had nog durven gokken dat Nicolae Stanciu op 31-jarige leeftijd een transfer naar de Serie A zou kunnen regelen, terwijl hij momenteel in Saoedi-Arabië speelt?

Men dacht dat de carrière van Nicolae Stanciu (31 jaar) nu duidelijk bergafwaarts ging, zeven jaar nadat de Roemeense middenvelder op een weinig flatterende manier RSC Anderlecht verliet. Na een periode in China tekende Stanciu in 2023 bij Damac FC in Saoedi-Arabië.

Kortom: ver weg van de top in Europa, terwijl zijn tijd bij Slavia Praag van 2019 tot 2022 hem een ware clublegende maakte (112 wedstrijden, 26 doelpunten, 28 assists). Maar Stanciu heeft altijd een goede reputatie gehad, vooral vanwege zijn prestaties in het nationale team.

🇷🇴 Nicolae Stanciu zou zich in juni bij Genoa voegen 🚨



De Italiaanse persattaché heeft de aanstaande gratis transfer naar de club van Dan Șucu komende zomer bevestigd.



De aanvoerder van het nationale team zal 32 jaar oud zijn wanneer hij eindelijk een top 5 competitie gaat ontdekken. pic.twitter.com/Pw1PkyiQZD — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) 28 maart 2025

In juni zal de aanvoerder van Roemenië vrij zijn om te tekenen waar hij maar wil, en daar zal het Italiaanse Genoa van profiteren. De Serie A-club neemt hem deze zomer gratis over.

Geen echte verrassing, aangezien de eigenaar van Genoa... Roemeens is. Dan Șucu, een zakenman die de club afgelopen december heeft overgenomen.

Na 7 jaar na zijn vertrek bij RSC Anderlecht zal Nicolae Stanciu eindelijk een Europese topcompetitie ontdekken, een niveautje waar hij al sinds zijn debuut voor bestemd was. Laten we hopen dat hij er volop van zal genieten.