Middenvelder mag zich aan een warme ontvangst verwachten op het Lisp: "Het ligt daar blijkbaar nog altijd gevoelig"

SK Beveren speelt vandaag een belangrijke wedstrijd tegen Lierse. Guillaume De Schryver keert terug naar zijn oude club en verwacht een warme ontvangst, ondanks twee succesvolle jaren op het Lisp.

De Schryver blikt in Het Nieuwsblad terug op zijn vertrek uit Lierse, waar zijn tijd niet zonder controverse eindigde. "Er zijn veel dingen gezegd en geschreven", vertelt de aanvallende middenvelder van SK Beveren.

"Na een fijne periode wilde ik een stap hogerop zetten, naar een ploeg die meespeelt voor prijzen. Ik heb voor mijn carrière gekozen."

Ondanks zijn vertrek verwacht De Schryver nog altijd een warme ontvangst van de supporters van Lierse. “Het ligt blijkbaar nog altijd gevoelig. Ik verwacht nog wel een reactie van de supporters. Slapeloze nachten heb ik er niet van.”

Ticket voor de play-offs

Beveren is bijna zeker van deelname aan de play-offs, al is het officieel nog niet helemaal zeker. "Als Lokeren-Temse alles wint en wij verliezen alles, kunnen we nog naast de play-offs grijpen", zegt De Schryver realistisch.

"Toch gaan we ervan uit dat we erbij zullen zijn. Op Lierse winnen en het is een feit. Het wordt een leuke wedstrijd tussen twee traditieclubs", besluit De Schryver.