Was het een fout van STVV om Lamkel Zé binnen te halen? Felice Mazzu is er heel duidelijk over

Het lijkt erop dat Didier Lamkel Zé zijn laatste match voor STVV al gespeeld heeft. De Kameroener mocht zelfs niet mee op stage naar Nederland.

Didier Lamkel Zé is een heel bekend figuur in het Belgisch voetbal. De winger maakte deze winter de verrassende overstap naar STVV, al is dat niet helemaal zoals gehoopt verlopen.

Hij kwam negen keer in actie voor de club, en scoorde vier doelpunten. Niet slecht, maar we hebben Lamkel Zé waarschijnlijk al zijn laatste match zien spelen voor de Truienaars.

Na zijn nieuwe fratsen lijkt het een afgesloten hoofdstuk. Terwijl zijn ploegmaats op stage gingen naar Nederland, plaatste de Kameroener een foto op sociale media waarbij hij hintte op een vertrek.

Spijt heeft Felice Mazzu wel niet dat Lamkel Zé deze winter werd binnengehaald. "Neen, Didier heeft een bepaalde kwaliteit aan de groep bijgebracht. We wisten dat hij een jongen met een speciaal karakter is, die de zaken op zijn manier interpreteert. Helaas is de situatie wat geëscaleerd", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Verder houdt hij wat afstand van het onderwerp. "Als je met een groep of een speler een doel voor ogen hebt, kan je inderdaad van een mislukking spreken als je dat doel niet bereikt hebt. Meer wil ik er niet over kwijt, want het is een zaak waar ik geen invloed op heb. Ik wil me focussen op zaken die ik wel kan beheersen."

"De start van deze play-downs is wat nu primeert. We hebben maar één doelstelling meer en dat is deze eindronde winnen. En er is zeker nog voldoende kwaliteit in de groep om die missie tot een goed einde te brengen", besluit hij.