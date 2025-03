Blijft hij bij Zulte Waregem bij promotie? Jelle Vossen is heel helder over zijn toekomst

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jelle Vossen heeft opnieuw het verschil gemaakt voor Zulte Waregem. Bij zijn wederoptreden trok hij mee de overwinning over de streep tegen de RSCA Futures.

Door blessureleed had Jelle Vossen niet meer gespeeld sinds 14 februari, tegen de RSCA Futures mocht hij iets na het uur invallen. Met een penaltygoal in de 88ste minuut legde Vossen de 3-1 eindstand vast.

"De invalbeurt van Jelle zorgde voor een explosie", zei coach Sven Vandenbroeck achteraf bij Het Nieuwsblad. "Dit doet heel veel deugd. Fantastisch hoe de fans me ontvingen. Fenomenaal", zei Vossen zelf.

Vossen scoorde dus meteen bij zijn wederoptreden, zijn veertiende van het seizoen al in de Challenger Pro League voor de 36-jarige spits. Goed voor het vertrouwen, want de komende drie wedstrijden worden belangrijk voor Essevee.

Jelle Vossen over zijn toekomst bij Essevee

Als Zulte Waregem daarin vier punten pakt, is het altijd zeker van de promotie. Of Vossen nog doorgaat bij een eventuele terugkeer naar eerste klasse, dat is nog niet duidelijk. Ook zelf wil de spits daar voorlopig nog niet aan denken.

"Nee, zeker niet. Ik wil ook niet dat de focus daar op komt. Bij mij telt nu enkel het behalen van de promotie. Mijn toekomst leeft misschien bij de buitenwereld, maar ik focus nu gewoon op de volgende match."