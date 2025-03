Carl Hoefkens toont dat hij meer is dan een trainer en maakt indruk op jonge speler: "Dat raakte me"

Carl Hoefkens heeft opnieuw laten zien dat hij meer is dan alleen een trainer. Hij hielp de jonge Cherrion Valerius tijdens zijn lange revalidatie na een zware blessure. Dankzij zijn steun en motivatie knokte Valerius zich terug op het veld.

In oktober 2024 liep Valerius een zware blessure op tijdens een training. Een grote domper, want hij had net zijn doorbraak gemaakt onder Hoefkens en was een publiekslieveling geworden in Breda.

Op dat moeilijke moment stond Hoefkens meteen klaar. “Hij stond meteen aan mijn deur”, vertelde Valerius aan Voetbal International.

“Hij belde me op, bleef me bij de groep betrekken en maakte duidelijk dat ik geen druk hoefde te voelen. Dat raakte me”, aldus de jonge speler.

Tijdens de interlandbreak speelde Valerius zijn eerste minuten sinds zijn blessure, toevallig tegen Club Brugge, de ex-club van Hoefkens. Gisteren maakte hij ook zijn rentree in de Eredivisie tegen FC Groningen. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.