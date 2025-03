KV Kortrijk leeft nog door late gelijkmaker: Bernd Storck komt met stevige reactie

Tot enkele minuten voor het einde van de wedstrijd in Kortrijk - Cercle Brugge leek de wedstrijd een driepunter voor De Vereniging te gaan opleveren. Op die manier zou ook voor KV Kortrijk het doek over de Jupiler Pro League bijna zeker vallen. De Kerels knokten echter nog terug.

Of het 2-2 gelijkspel in de eindafrekening van belang zal zijn voor KV Kortrijk? Dat is op dit moment moeilijk in te schatten. Eigenlijk hadden De Kerels moeten winnen om de druk op Cercle Brugge (en STVV) echt hoog te houden.

Belangrijke gelijkmaker

Maar bij een verlies was het quasi zeker over en sluiten, terwijl er nu toch nog wel wat hoop is met nog vijf speeldagen voor de boeg.

Het omslagpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Bram Lagae. Op dat moment stonden de Kortrijkzanen op voorsprong in de West-Vlaamse derby en was er geen vuiltje aan de lucht.

Complimenten voor de spelers

Na de 1-2 was het Kadri die toch nog voor een puntje zorgde in een echte rollercoaster van een wedstrijd. "Als je zestig minuten met een man minder moet spelen, moet ik mijn ploeg complimenteren met hun prestatie", aldus Bernd Storck in zijn analyse achteraf.

De late 2-2 was voor hem geen verrassing: "In de competitie deden zij het met een punt op het einde en nu zijn wij het. We hebben nog steeds alles in eigen handen in deze play-offs."