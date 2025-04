Onzekerheid bij Standard nog wat groter: 'verkoop ineens uitgesteld door nieuwe ontwikkelingen'

A-CAP heeft de verkoop van Standard de Liège opgeschort, ondanks interesse van zowel een Emirati als een Amerikaanse bieder. Belgische bronnen melden dat A-CAP plots de vraagprijs heeft verhoogd naar 50 miljoen euro, ruim het dubbele van wat bieders bereid waren te betalen.

Bovendien wilde A-CAP de fysieke bezittingen van Standard, zoals het Sclessin-stadion en de jeugdacademie, behouden om deze vervolgens aan de club te verhuren. Deze onverwachte wending roept vragen op. Standard heeft dringend financiële steun nodig, aangezien het in het seizoen 2023-24 een verlies van 26,4 miljoen euro leed.

Momenteel zou de club afhankelijk zijn van maandelijkse financiering van A-CAP, ter waarde van twee tot drie miljoen euro, om te blijven draaien. Om een proflicentie voor het seizoen 2025-26 te verkrijgen, moest A-CAP beloven de club financieel te blijven ondersteunen.

De recente ontwikkelingen rond A-CAP's juridische problemen, waaronder een petitie in Utah om controle over hun verzekeraars over te nemen, werpen echter twijfels op over deze belofte.

De onzekerheid rond de club heeft geleid tot woede bij de supporters. De ultras van Standard hebben op 27 maart 2025 een vernietigende verklaring uitgebracht waarin ze A-CAP beschrijven als "witteboordencriminelen". Ze eisen duidelijkheid over de toekomst van hun club en dringen aan op een snelle overname door een nieuwe, betrouwbare eigenaar.

Het is duidelijk dat A-CAP voorlopig geen haast lijkt te maken met de verkoop van Standard. Naast Standard staan ook Hertha BSC en Red Star Paris nog steeds in de etalage, zonder enige concrete vooruitgang. Dit zorgt voor nog meer frustratie bij de achterban en de nieuwe managementstructuur van de club.

Met de aanhoudende juridische problemen en de afhankelijkheid van A-CAP’s financiering blijft de toekomst van Standard onzeker. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen of en wanneer de club een nieuwe eigenaar zal krijgen en of A-CAP zijn beloftes kan nakomen.