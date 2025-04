Imke Courtois breekt lans voor naamgenoot Thibaut en heeft ook boodschap voor Antwerp en Gent: "Wat een onzin"

In de Champions League kreeg Thibaut Courtois deze midweek met Real Madrid drie goals om de oren. Daarbij ook twee vrije trappen. En dus was er heel wat te doen daarover. Imke Courtois laat zich nu uit over de zaak.

Declan Rice kon tot twee keer toe scoren op vrije trap tegen Real Madrid en zo Arsenal op een geweldige uitgangspositie brengen tegen De Koninklijke.

Kritiek op Courtois

Volgende week zal moeten blijken of de 3-0 voldoende is voor de terugwedstrijd in Madrid, maar na de twee vrije trappen van Rice was er wel meteen de nodige kritiek.

Onder meer Wesley Sneijder had zich kritisch uitgelaten over de zaak, maar Imke Courtois is nu zeer duidelijk. Zij breekt in De Zondag dan ook een lans voor haar naamgenoot - al is ze uiteraard niet de zus van.

Wat met Conference League?

"Zijn muur stond niet goed, hij had niet verwacht dat Rice zou trappen, verkeerde steunbeen, ... Wat een onzin. Die curve en kracht gezien? Volgens Sneijder zou dan geen enkele vrije trap meer willen binnen gaan?"

Courtois genoot van de Champions League: "Wat een ploegen, wat een matchen, wat een doelpunten ook. De Conference League? Dat is enkel financieel interessant, ik vind de competitie maar niets", blikte ze vooruit op de clash tussen Antwerp en Gent.