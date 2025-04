Eindelijk nog eens goed nieuws over Romeo Lavia bij Chelsea

Er schijnt licht aan het einde van de (revalidatie)tunnel voor Romeo Lavia. Onze landgenoot heeft woensdag de groepstrainingen bij Chelsea FC hervat.

Romeo Lavia heeft eindelijk opnieuw zicht op speelminuten. Vlak voor de internationale break van enkele weken geleden moest onze landgenoot gas terugnemen in zijn revalidatie.

De voorbije maand heeft Lavia deugd gedaan. De 21-jarige middenvelder werkte stap voor stap aan zijn terugkeer. Sinds woensdag staat hij opnieuw op het trainingsveld met de ploegmaats.

Terugkeer héél dichtbij

"We zijn optimistisch dat we heel binnenkort opnieuw een beroep kunnen doen op Lavia", bevestigt ook Enzo Maresca in de Engelse media. "Al wil ik niet vooruitlopen op de feiten."

Lavia behoort nog niet tot de wedstrijdselectie van Chelsea voor het Conference League-duel tegen Legia Warsaw. Het wordt afwachten of hij zondag bij Fulham FC in de kern zal zitten.

Geen risico's

Desalniettemin zullen The Blues geen enkel risico nemen met Lavia. De éénvoudig Rode Duivel lag de voorbije seizoenen al veel te vaak in de lappenmand.