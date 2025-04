Voormalige doelman van Lommel kan geschiedenis schrijven in het buitenland en doet gewaagde uitspraak bij winst: "Als we winnen, zet ik er eentje"

Volgende week maandag speelt ex-Lommel-doelman Jari De Busser misschien wel de belangrijkste wedstrijd van zijn carrière. De Belgische doelman van Go Ahead Eagles staat namelijk in de finale van de Nederlandse KNVB Beker tegen AZ.

Twee weken geleden speelde Go Ahead al een generale repetitie in De Kuip. Voor De Busser was dat een eerste kennismaking met het iconische stadion van Feyenoord.

"Wij speelden er ’s middags, en dat is toch minder speciaal dan ’s avonds, zoals bij Champions League-avonden. Het zal een ander soort sfeer worden, met twee clubs met evenveel supporters. Ik kijk er ontzettend hard naar uit om mijn eerste prijs te pakken", zegt de voormalige doelman van Lommel in Het Belang van Limburg.

Hoewel hij beseft wat er op het spel staat, wil De Busser zich niet laten afleiden. “Af en toe dringt het besef wel door. Ik weet van waar ik kom en hoe snel het allemaal gegaan is. Niet iedereen bereikt een bekerfinale in zijn carrière."

Een eventuele bekerwinst levert niet alleen een trofee op, maar ook Europees voetbal. "Met een club als Go Ahead Europa ingaan zou fantastisch zijn. De badjas van de bekerwinnaar zou een mooi plaatsje in de badkamer krijgen", besluit De Busser.

Herinnering voor het leven

Ook een herinnering voor het leven in de vorm van inkt is niet uitgesloten. “Als we winnen, zet ik er eentje", zegt de doelman besluitvaardig. "Op mijn linkerarm staan al enkele kleinere tattoos, dus daar kan nog wel een kleine trofee in de vorm van een dennenappel bij.”