Voormalige kampioenenmaker van KRC Genk heeft nog mooie boodschap voor de supporters

KRC Genk kan in de titelrace op steun rekenen van heel wat bekende ex-spelers. Ook Ally Samatta liet nu van zich horen.

KRC Genk is dit seizoen op zoek naar zijn vijfde landstitel. Afgelopen weekend kreeg het toch een tik in de titelrace, door de 1-0 nederlaag tegen Club Brugge.

Maar er is uiteraard nog niets verloren voor de Limburgers, die nog met één punt voorsprong op de eerste plaats staan in de Champions' Play-offs. Ally Samatta, die in 2019 mee kampioen speelde, gelooft in een nieuwe titel voor zijn ex-club..

"Ik hoop écht dat ze het halen", vertelde 'Samagoal' bij Het Nieuwsblad. "Maar makkelijk zal het niet worden, want Club Brugge en Union zijn ook heel erg sterk. Ik supporter alleszins mee vanuit Griekenland."

Ook vanuit Thessaloniki kan hij naar de Pro League kijken. Momenteel speelt de Tanzaniaan bij PAOK. "Of ik ook naar de wedstrijden kijk? Zeker, als ik zelf niet moet voetballen zit ik voor mijn televisie als Genk speelt. Gelukkig worden veel wedstrijden van de Belgische competitie hier uitgezonden."

De Genkse fans zal hij duidelijk nooit vergeten. Afsluiten deed hij met een mooie boodschap. "Kort en bondig: ik hou van hen en ik mis hen. Ze zullen voor altijd in mijn hart zitten!"