Wordt hij de nieuwe Bertaccini? Aanvaller maakt indruk en trekt de aandacht van verschillende Belgische clubs

Met twintig goals is Léandro Rousseau de smaakmaker bij Olympic Charleroi. Geen wonder dat bijna alle clubs uit de Challenger Pro League aan zijn mouw trekken.

De titelstrijd in 1A ACFF is ongemeen spannend. Olympic Charleroi leek afgelopen weekend op weg naar een drama tegen Virton: 0-3 achter bij de rust én een rode kaart in de tweede helft. Toch slaagden 'Les Dogues' erin om met 5-3 te winnen en hun koppositie in het klassement vast te houden.

Ze behouden zo twee punten voorsprong op Tubize, de club waar Eden Hazard recent erevoorzitter werd. RAEC Mons lijkt ondertussen uitgeteld. Met tien punten achterstand mogen zij hun droom van promotie naar de Challenger Pro League opbergen.

Bij Olympic Charleroi is het vooral uitkijken naar Léandro Rousseau, de 21-jarige topschutter van de reeks, lijkt klaar voor een stap hogerop. Hij maakte dit seizoen al twintig doelpunten en wekt interesse van zowat elk team uit de Challenger Pro League.

Volgens sommige media zou Rousseau al op weg zijn naar Patro Eisden, maar dat ontkent hij zelf. “Ik heb met veel clubs gepraat, maar nog niets beslist. Mijn focus ligt nu volledig op het slot van het seizoen met Olympic”, klinkt het in L’Avenir.

De nieuwe Bertaccini?

Een ding lijkt wel zeker: het profvoetbal lonkt voor Rousseau, ongeacht of Olympic Charleroi promoveert of niet. Misschien wordt hij wel de nieuwe Adriano Bertaccini, die in februari vorig jaar van RFC Luik naar STVV trok. De aanvaller zit dit seizoen al aan 18 doelpunten in de Jupiler Pro League.